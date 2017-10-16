Путин поздравил Жээнбекова с победой на выборах президента Киргизии

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Президент России Владимир Путин поздравил бывшего премьера Киргизии Сооронбая Жээнбекова с победой на президентских выборах. Российский лидер выразил уверенность в том, что совместными усилиями Россия и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму бывшему премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову по случаю его избрания президентом Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым Жээнбеков пользуется среди соотечественников. Кроме того, российский лидер отметил, что Москва высоко ценит личный вклад Жээнбекова в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией.

"Глава Российского государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями Россия и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур, что "отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

58-летний Жээнбеков до выдвижения в президенты занимал пост премьер-министра, а ранее на протяжении 11 лет был депутатом парламента, возглавлял Ошскую область. Его называют продолжателем дела Алмазбека Атамбаева, который руководит страной с 2011 года.

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