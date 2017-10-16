В Кремле развеяли опасения насчет блокировки Telegram

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В Кремле заявили, что пока не идет речь о блокировке мессенджера Telegram, который суд оштрафовал на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей.

Речь о блокировке в России мессенджера Telegram пока не идет, передает ТАСС заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Пока, насколько я знаю, об этом речь не идет, собственно, никто речь и не вел. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать. Но в данном случае никаких разговоров о блокировке сейчас не идет", - сообщил он.

16 октября мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей.

Ранее ФСБ потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей по "закону Яровой". Руководство мессенджера отказалось выполнять эти требования, после чего был составлен протокол об административном правонарушении.