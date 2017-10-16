Медведев: российская экономика вошла в фазу роста

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Российская экономика адаптировалась к новым условиям и вызовам, и начала расти. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что объем прямых иностранных инвестиций растет, несмотря на попытки экономической изоляции России.

Российская экономика адаптировалась к современным вызовам и показывает уверенный рост. Об этом Дмитрий Медведев заявил на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, передает "ТВ Центр". В него входят руководители крупнейших мировых компаний, реализующих десятки проектов в российских регионах.

Глава правительства подчеркнул, что несмотря на попытки экономической изоляции нашей страны, объем прямых иностранных инвестиций растет. Только за первое полугодие он увеличился почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы можем уверенно констатировать, что российская экономика вошла в фазу роста. Это происходит на фоне рекордно низкой инфляции. С начала года она не вышла за пределы 2%. По данным Росстата, порядка 1,7%. Да и в целом за год мы ожидаем умеренные значения, может чуть больше 3%. Такого низкого уровня не было за всю новейшую историю нашей страны", - отметил премьер.