С Дмитрием Марьяновым простятся в Доме кино 18 октября

Теги: Культура актер смерть

Прощание с актером Дмитрием Марьяновым состоится в Центральном доме кинематографистов. Церемония предварительно запланирована на 18 октября, сообщает ТАСС. Актер скончался 15 октября в возрасте 47 лет.

Следственный комитет проверяет информацию об отказе скорой помощи приехать на вызов к актёру Дмитрию Марьянову. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства, передает "ТВ Центр". 47-летний артист скончался накануне вечером. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

"16 октября 2017 года в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что вечером 15 октября 2017 года в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего последний скончался. Установлено, что он был доставлен в медицинское учреждение на личной автомашине знакомых", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

Накануне Дмитрий Марьянов отдыхал у себя на даче в подмосковной Лобне. По словам друзей, находившихся с ним, жаловался на боли в ноге и спине, а через несколько часов упал и потерял сознание. Скорую помощь пытались вызвать в течение почти 20 минут, но местные медики ехать отказались. Друзьям пришлось срочно везти Марьянова в ближайшую больницу уже на своей машине, но спасти не успели - актёр скончался по дороге. Сами медики свою вину отрицают.

"Вызов к пациенту поступил через службу 112 диспетчера в 19:03, вызов оформлялся, но в 19:07 также через службу 112 вызов был отменен по причине, что пациента доставят сами в больницу", - сообщила начальник медицинского округа Министерства здравоохранения московской области Надежда Власова.

Дмитрий Марьянов стал символом целого поколения, сыграв совсем ещё в юном возрасте главную роль в фильме "Выше радуги". Потом были ещё десятки кинолент, многие — по-настоящему культовые: "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь" , "Графиня де Монсоро". Яркие работы были у Дмитрия Марьянова и на театральной сцене. В декабре артисту могло исполниться 48 лет.