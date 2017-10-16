Строительство Северо-Западной хорды близится к завершению

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Строительство участка Северо-Западной хорды от улицы Мосфильмовская до улицы Генерала Дорохова завершат уже в начале следующего года. Сейчас работы идут в хорошем темпе. Все эстакады построены. До холодов планируют положить асфальт. Новая дорога свяжет сразу четыре округа столицы.

Масштабный проект Северо-Западной хорды близок к завершению, передает "ТВ Центр". Идёт внешнее оформление последних эстакад. За последние 5 лет участок от Ярославского до Сколковского шоссе, через который и строят новые проезды, претерпел множество трансформаций. 8 этапов работ - реконструкция Можайского шоссе и его новой развязки с МКАД, пересечения Сколковского шоссе с Вяземской и Витебской улицами, преобразования, по сути, еще двух дублеров Московской кольцевой - Рябиновой улицы и Аминьевского шоссе. И вот теперь последние работы - соединяют улицу генерала Дорохова с Мосфильмовской

Северо-Западная хорда объединит территории четырех округов города — Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Чтобы все выглядело именно так, построили 20 километров новой дороги. В самом широком участке магистраль будет состоять из двенадцати полос. Очевидно, что это позволит разгрузить соседние улицы и улучшить ситуацию с трафиком. Когда откроется последний участок проекта, свободнее станет на Мичуринском проспекте, Можайском и Аминьевском шоссе.

Северо-Западная хорда обошлась городу почти в 25 миллиардов рублей. Проектирование, конструирование, самые современные технологии — обещают, что построили на века.

Помимо самой трассы, в проект хорды входят два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.

Елизавета Родина, Станислав Ильин. "ТВ Центр".