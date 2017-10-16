Адвокат: Павленский может быть депортирован из Франции
Теги: В мире франция художник россия поджоги
Покинувший Россию художник-акционист Петр Павленский в ночь на понедельник провел акцию в центре Парижа. Он призвал к революции и поджег здание Банка Франции, после чего был задержан полицией. Как сообщила его адвокат Ольга Динзе, Павленский может быть депортирован из страны.
Акционист Петр Павленский может быть депортирован из Франции, если в отношении него будет открыто уголовное дело в этой стране. Об этом Газете.Ru сообщила адвокат российского художника Ольга Динзе, комментируя задержание Павленского в Париже.
"Я не знакома с французским законодательством, но теоретически, в случае, если в отношении него будет открыто уголовное дело на территории этой страны и его признают виновным, то он может быть депортирован оттуда", - сказала Динзе.
Ранее Павленского, который зимой покинул Россию и позже получил политическое убежище во Франции, задержала полиция Парижа. Акционист поджег двери Банка Франции и, по словам очевидцев, призвал к революции.
Читайте также:
Павленский задержан в Париже после поджога Банка Франции
Художник Павленский получил политическое убежище во Франции
Полиция возбудила уголовное дело о побоях против Павленского
Художник Петр Павленский эмигрировал из России
Художник Павленский заплатит 500 тыс. рублей штрафа за поджог двери ФСБ