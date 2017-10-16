Адвокат: Павленский может быть депортирован из Франции

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Покинувший Россию художник-акционист Петр Павленский в ночь на понедельник провел акцию в центре Парижа. Он призвал к революции и поджег здание Банка Франции, после чего был задержан полицией. Как сообщила его адвокат Ольга Динзе, Павленский может быть депортирован из страны.

Акционист Петр Павленский может быть депортирован из Франции, если в отношении него будет открыто уголовное дело в этой стране. Об этом Газете.Ru сообщила адвокат российского художника Ольга Динзе, комментируя задержание Павленского в Париже.

Piotr Pavlenski incendie la Banque de France, Place de la Bastille #photo © Marc CHAUMEIL https://t.co/1AkZ5ic1WE pic.twitter.com/CjMs1pTEx5 — Divergence-Images (@DivergencePhoto) October 16, 2017

"Я не знакома с французским законодательством, но теоретически, в случае, если в отношении него будет открыто уголовное дело на территории этой страны и его признают виновным, то он может быть депортирован оттуда", - сказала Динзе.

Russian performance artist Petr Pavlensky set fire to the Banque de France in Paris. My piece on what it might mean.https://t.co/VMzt9MU2rq pic.twitter.com/mXqou2Ai85 — Sarah Hurst (@Life_Disrupted) October 16, 2017

Ранее Павленского, который зимой покинул Россию и позже получил политическое убежище во Франции, задержала полиция Парижа. Акционист поджег двери Банка Франции и, по словам очевидцев, призвал к революции.

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