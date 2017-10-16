13:40, 16 октября 2017

Адвокат: Павленский может быть депортирован из Франции

Теги:  В мире  франция  художник  россия  поджоги

Покинувший Россию художник-акционист Петр Павленский в ночь на понедельник провел акцию в центре Парижа. Он призвал к революции и поджег здание Банка Франции, после чего был задержан полицией. Как сообщила его адвокат Ольга Динзе, Павленский может быть депортирован из страны.

Акционист Петр Павленский может быть депортирован из Франции, если в отношении него будет открыто уголовное дело в этой стране. Об этом Газете.Ru сообщила адвокат российского художника Ольга Динзе, комментируя задержание Павленского в Париже.

"Я не знакома с французским законодательством, но теоретически, в случае, если в отношении него будет открыто уголовное дело на территории этой страны и его признают виновным, то он может быть депортирован оттуда", - сказала Динзе.

Ранее Павленского, который зимой покинул Россию и позже получил политическое убежище во Франции, задержала полиция Парижа. Акционист поджег двери Банка Франции и, по словам очевидцев, призвал к революции.

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