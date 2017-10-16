Представитель КНДР передал Матвиенко сообщение от Ким Чен Ына

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Замспикера парламента КНДР Ан Дон Чхун на встрече со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко передал ей заявление лидера КНДР Ким Чен Ына. Матвиенко ответила, что обязательно ознакомится с заявлением. Встреча прошла в Санкт-Петербурге "на полях" ассамблеи Межпарламентского союза.

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Зампредседателя Верховного Народного Собрания КНДР Ан Дон Чхун на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко передал ей заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает "Интерфакс".

"Высший руководитель нашей партии и государства, уважаемый товарищ Ким Чен Ын опубликовал заявление председателя Государственного совета. Мне поручено это заявление передать вам", - сказал Ан Дон Чхун на встрече, которая прошла в Санкт-Петербурге "на полях" ассамблеи Межпарламентского союза.

"Спасибо, мы обязательно с ним ознакомимся", - ответила спикер Матвиенко. После этого северокорейский парламентарий поблагодарил Матвиенко за приглашение на Ассамблею Межпарламентского союза.

Ранее Матвиенко заявила, что попытается поспособствовать проведению встречи делегатов от Южной Кореи и КНДР в рамках сессии МПС.

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