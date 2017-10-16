Дуров намерен обжаловать решение суда по Telegram

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Владелец Telegram Павел Дуров обжалует решение суда о штрафовании мессенджера за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Дуров намерен набрать команду юристов, которая будет заниматься этим делом.

Владелец Telegram Павел Дуров намерен обжаловать решение Мещанского суда, который оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей.

Он отметил, что требования ФСБ нереализуемы технически, поскольку они противоречат праву на тайну переписки.

"Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией", - написал Дуров на своей странице "ВКонтакте".

Глава Telegram намерен набрать команду юристов, которая будет заниматься этим делом в течение нескольких дней.

16 октября мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей.

Ранее ФСБ потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей по "закону Яровой". Руководство мессенджера отказалось выполнять эти требования, после чего был составлен протокол об административном правонарушении.

В свою очередь в Кремле заявили, что речь о блокировке в России мессенджера Telegram пока не идет.

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