Банк Франции обратился в полицию после устроенного Павленским поджога
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ЦБ Франции подал обращение в полицию после поджога, устроенного российским художником Петром Павленским. Фотографы, снимавшие акцию, сообщили, что в ночь на 16 октября именно он поджег ограду офиса банка. В акции также участвовала неизвестная женщина. В полиции Парижа уже подтвердили задержание двух человек после инцидента.
Центральный банк Франции обратился с заявлением в полицию после поджога, устроенного российским художником-акционистом Петром Павленским, сообщила агентству РИА Новости представитель банка.
"Я могу подтвердить, что в ночь на понедельник произошел поджог входа в здание Banque de France на площади Бастилии. Банк подал жалобу против неустановленного лица, мы находимся в контакте с парижской полицией, которая ведет расследование", - сказала она.
В свою очередь, в полиции Парижа подтвердили задержание двух человек, которые устроили поджог на территории Банка Франции. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, задержанные были доставлены в полицейский участок.
Ранее фотографы, снимавшие акцию Павленского, сообщили, что в ночь на 16 октября он поджег ограду офиса банка. В акции также участвовала неизвестная женщина. По данным журналистов, которые стали свидетелями акции, Павленский объявил, что банкиры заняли место королей, поэтому пришло время устроить Великую французскую революцию.
В мае 2017 года художник и его семья получили политическое убежище во Франции. Россию они покинули в январе, опасаясь уголовного преследования. В 2016 году Павленский был приговорен к штрафу за поджог двери ФСБ на Лубянке.
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