Банк Франции обратился в полицию после устроенного Павленским поджога

Теги: В мире франция художник россия поджоги

ЦБ Франции подал обращение в полицию после поджога, устроенного российским художником Петром Павленским. Фотографы, снимавшие акцию, сообщили, что в ночь на 16 октября именно он поджег ограду офиса банка. В акции также участвовала неизвестная женщина. В полиции Парижа уже подтвердили задержание двух человек после инцидента.

Центральный банк Франции обратился с заявлением в полицию после поджога, устроенного российским художником-акционистом Петром Павленским, сообщила агентству РИА Новости представитель банка.

"Я могу подтвердить, что в ночь на понедельник произошел поджог входа в здание Banque de France на площади Бастилии. Банк подал жалобу против неустановленного лица, мы находимся в контакте с парижской полицией, которая ведет расследование", - сказала она.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) October 16, 2017

В свою очередь, в полиции Парижа подтвердили задержание двух человек, которые устроили поджог на территории Банка Франции. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, задержанные были доставлены в полицейский участок.

Piotr Pavlenski incendie la Banque de France, Place de la Bastille #photo © Marc CHAUMEIL https://t.co/1AkZ5ic1WE pic.twitter.com/CjMs1pTEx5 — Divergence-Images (@DivergencePhoto) October 16, 2017

Ранее фотографы, снимавшие акцию Павленского, сообщили, что в ночь на 16 октября он поджег ограду офиса банка. В акции также участвовала неизвестная женщина. По данным журналистов, которые стали свидетелями акции, Павленский объявил, что банкиры заняли место королей, поэтому пришло время устроить Великую французскую революцию.

В мае 2017 года художник и его семья получили политическое убежище во Франции. Россию они покинули в январе, опасаясь уголовного преследования. В 2016 году Павленский был приговорен к штрафу за поджог двери ФСБ на Лубянке.

Читайте также:

Адвокат: Павленский может быть депортирован из Франции

Павленский задержан в Париже после поджога Банка Франции

Художник Павленский получил политическое убежище во Франции

Полиция возбудила уголовное дело о побоях против Павленского

Художник Петр Павленский эмигрировал из России