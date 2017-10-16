В результате взрыва на окраине Тбилиси пострадали 3 человека

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Три человека пострадали после взрыва возле автозаправочной станции в Тбилиси. Все пострадавшие госпитализированы.

По меньшей мере три человека получили ранения из-за взрыва, который произошел рядом с автозаправкой на окраине Тбилиси. Об этом сообщает в понедельник "МИР 24".

По данным СМИ, инцидент произошел на улице Киндзмараули. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован. В результате взрыва пострадала крыша и установки АЗС. На месте ЧП работали пять спасательных бригад.