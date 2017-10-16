"Прогресс" успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме

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Космический грузовик "Прогресс МС-07" в понедельник пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Как рассказали в ЦУП, корабль доставил топливо, продукты, воду, посылки экипажу от родных и близких.

Российский грузовой корабль "Прогресс - МС 07" успешно пристыковался к служебному модулю "Звезда" на Международной космической станции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Процесс проходил в автоматическом режиме. Его контролировал экипаж МКС, а с Земли сближение и стыковку наблюдали специалисты Центра управления полётами.

"Прогресс" доставил на станцию почти две с половиной тонны грузов. Напомню, корабль стартовал с космодрома Байконур в минувшую субботу.