Теги: В мире музыка авария великобритания

Популярный британский певец Эд Ширан госпитализирован после ДТП в Лондоне. Артиста сбила машина, когда он ехал на велосипеде. В результате происшествия Ширан сломал руку.

Известного певца Эда Ширана увезли в больницу после аварии в Лондоне. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news. Ed x Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) Окт 16 2017 в 3:50 PDT

"У меня была небольшая велосипедная авария, сейчас я жду рекомендаций врачей, которые могут повлиять на некоторые из моих предстоящих шоу. Пожалуйста, следите за новостями", - приводит его слова "Газета.ру".

Другие подробности инцидента выясняются.

Читайте также:

На 67-м году жизни скончался американский музыкант Том Петти

Пятеро российских туристов пострадали в ДТП в Тунисе

Billboard назвал самых успешных музыкантов 2016 года