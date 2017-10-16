15:24, 16 октября 2017

Эд Ширан госпитализирован после ДТП в Лондоне

Теги:  В мире  музыка  авария  великобритания

Популярный британский певец Эд Ширан госпитализирован после ДТП в Лондоне. Артиста сбила машина, когда он ехал на велосипеде. В результате происшествия Ширан сломал руку.

Известного певца Эда Ширана увезли в больницу после аварии в Лондоне. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"У меня была небольшая велосипедная авария, сейчас я жду рекомендаций врачей, которые могут повлиять на некоторые из моих предстоящих шоу. Пожалуйста, следите за новостями", - приводит его слова "Газета.ру".

Другие подробности инцидента выясняются. 

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