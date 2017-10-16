Эд Ширан госпитализирован после ДТП в Лондоне
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Популярный британский певец Эд Ширан госпитализирован после ДТП в Лондоне. Артиста сбила машина, когда он ехал на велосипеде. В результате происшествия Ширан сломал руку.
Известного певца Эда Ширана увезли в больницу после аварии в Лондоне. Об этом он сообщил в своем Instagram.
"У меня была небольшая велосипедная авария, сейчас я жду рекомендаций врачей, которые могут повлиять на некоторые из моих предстоящих шоу. Пожалуйста, следите за новостями", - приводит его слова "Газета.ру".
Другие подробности инцидента выясняются.
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