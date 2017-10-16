В Санкт-Петербурге автомобиль протаранил людей

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В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек на автомобиле BMW протаранил группу людей. В результате погиб один человек, еще несколько пострадали. Трагедии предшествовала ссора между молодыми людьми.

Один человек погиб, еще несколько пострадали после того, как молодой человек на автомобиле врезался в группу людей. Инцидент произошел 15 октября в Санкт-Петербурге, пишет "Ридус".

Это произошло после того, как компания друзей собралась во дворе жилого дома по улице Замшина. Через какое-то время между молодыми людьми началась ссора. В результате один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в свой автомобиль BMW-520 и протаранил обидчиков.

Всех пострадавших госпитализировали. Находившийся среди них 28-летний мужчина позднее скончался в больнице.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". 20-летний подозреваемый задержан, сейчас следователи решают вопрос о его аресте.