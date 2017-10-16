Red Wings и "Нордавиа" объединятся в единый авиахолдинг

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Акционерами авиакомпаний "Нордавиа" и Red Wings было принято решение объединить обе компании.

Акционеры "Нордавиа" и Red Wings решили объединить авиакомпании в холдинг с единой управляющей компанией. Об этом сообщает в понедельник "Газета.ру" со ссылкой на сообщение авиакомпании "Нордавиа".

Отмечается, что цель объединения — укрупнение бизнеса. Это повысит финансовую устойчивость компании и позволит обновить самолетный парк. Ожидается, что пассажирооборот авиахолдинга в 2018 году может превысить 3,5 миллиона человек.

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