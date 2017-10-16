Генпрокуратура не нашла нарушений в финансировании "Матильды"

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Генпрокуратура не выявила нарушений при выделении денег для съемок фильма "Матильда" и при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения. Ранее о проверке картины просила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Генеральная прокуратура России не выявила нарушений при производстве и выходе в прокат фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, сообщает агентство "Москва".

"В ходе рассмотрения ГП России обращения депутата Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины, оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено", - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, что экспертный совет при Минкультуры России, специалисты СпбГУ и МВД России исследовали содержание фильма и не нашли никаких признаков возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Facebook написала, что в ее распоряжение оказались документы о "сомнительных схемах" финансирования фильма, которые могут иметь признаки коррупционных нарушений".

Фильм "Матильда" должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм вызвал негативную реакцию у православных активистов еще до выхода в прокат. Их поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая, в частности, жаловалась на картину в Генпрокуратуру и заявила, что решение о выдаче "Матильде" прокатного удостоверения необходимо пересмотреть.

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