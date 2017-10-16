Матвиенко рассказала о послании Ким Чен Ына

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о содержании послания северокорейского лидера Ким Чен Ына, которое ранее было передано ей на 137-й ассамблее МПС. По ее словам, регулярные военные учения с участием США у берегов Корейского полуострова воспринимаются КНДР как угроза их существованию.

Заявление, которое было передано председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко делегацией КНДР, содержит реакцию северокорейского лидера Ким Чен Ына на речь президента США Дональда Трампа в ООН, передает ТАСС.

"Здесь нет никакой сенсации. Нам был передан на корейской языке оригинал реакции верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына на выступление президента США Трампа в ООН", - заявила Матвиенко по итогам встречи с вице-спикером Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхуном на 137-й ассамблее МПС.

По ее словам, регулярные военные учения с участием США у берегов Корейского полуострова нагнетают напряжение и конфронтацию в регионе и воспринимаются КНДР как угроза их существованию.

Она напомнила, что в совместном заявлении министерств иностранных дел России и Китая ранее была четко изложена "дорожная карта" по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

"Первое - надо прекратить совместные военные учения Южной Кореи и США у берегов Северной Кореи, надо остановиться в эмоциях и прекратить высказывать угрозы целой стране, народу Северной Кореи", - отметила спикер Совфеда.

Параллельно с этим, по ее словам, необходимо выпустить обращение к Северной Корее с тем, что она должна остановить испытания, запуски ракет в качестве первого шага для создания условий для переговоров.

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