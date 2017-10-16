Иран пообещал США проблемы в случае выхода из ядерной сделки

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США пожалеют о выходе из ядерной сделки с Тегераном в случае, если пойдут на такой шаг. Об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани. По его словам, Тегеран уже разработал план действий.

Тегеран разработал план действий на случай, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки. Об этом заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани, передает "Интерфакс".

Так Лариджани ответил на вопрос журналистов, будет ли Тегеран развивать свою ядерную программу в случае выхода США из ядерной сделки. "Мы будем делать то, что американцы будут жалеть об этом [шаге]", - подчеркнул он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен сертифицировать выполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, Иран разрабатывает и размещает ракеты, угрожающие США и их союзникам, в нарушение международных норм.

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