16:28, 16 октября 2017

Россия ввела санкции против КНДР

Теги:  Политика  путин  кндр  санкции

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер против Северной Кореи. Это произошло в соответствии с резолюцией СБ ООН 2321. В частности, глава государства поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с КНДР.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает применение санкций против Северной Кореи в ответ на проведение ракетно-ядерных испытаний. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он подписан в связи с принятием резолюции СБ ООН 2321 от 31 ноября 2016 года.

В частности, глава государства поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с КНДР.

Читайте также:

Представитель КНДР передал Матвиенко сообщение от Ким Чен Ына

Лавров упрекнул КНДР в вызывающем поведении

Лавров раскритиковал США за позицию по Ирану и КНДР

Новости по теме Ситуация вокруг КНДР

Другие новости

В других СМИ