Россия ввела санкции против КНДР

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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер против Северной Кореи. Это произошло в соответствии с резолюцией СБ ООН 2321. В частности, глава государства поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с КНДР.