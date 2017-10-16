Россия ввела санкции против КНДР
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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер против Северной Кореи. Это произошло в соответствии с резолюцией СБ ООН 2321. В частности, глава государства поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с КНДР.
Российский президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает применение санкций против Северной Кореи в ответ на проведение ракетно-ядерных испытаний. Документ опубликован на портале правовой информации.
Он подписан в связи с принятием резолюции СБ ООН 2321 от 31 ноября 2016 года.
В частности, глава государства поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с КНДР.
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