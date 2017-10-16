Иран разработал план на случай выхода США из ядерной сделки

Теги: В мире иран ядерная программа сша

США пожалеют, если выйдут из ядерной сделки с Ираном, заявил в понедельник спикер парламента исламской республики. По его словам, у Тегерана готов план на случай, если президент Трамп выполнит свою угрозу. Тем временем в европейских столицах слова американского лидера вызвали, мягко говоря, недоумение.

Журналистам разрешают снять лишь кулуарное общение. Основное заседание Совета Европы традиционно без прессы. Впрочем, чтобы понять, какое решение вынесет Евросоюз по одному из ключевых вопросов повестки - ядерной сделке с Ираном - присутствовать было не обязательно, передает "ТВ Центр".

"Я только что говорила по телефону с гендиректором МАГАТЭ Юкия Амано. И он заверил меня в том, что все это время его организация имела полный доступ к ядерным объектам Ирана и не увидела даже каких-то намеков на невыполнение соглашения со стороны Тегерана. Так что эта сделка работает. И она необходима нам для обеспечения собственной безопасности", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Главы МИД стран-членов ЕС, подходя к журналистам у входа, говорили едва ли ни слово в слово. Соглашение с Ираном работает, поэтому зачем из него выходить?

"Это соглашение ограничивает распространение ядерного оружия и препятствует тому, чтобы Иран стал располагать таким оружием. Это крепкий документ и его денонсация может втянуть нас в опасную, адскую череду событий", - отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Что это за события, более конкретно пояснял министр иностранных дел Германии. Сгущая тучи, он намекал на ответные шаги, к которым может прибегнуть Тегеран из-за действий Вашингтона. И этот ответ вряд ли будет мирным

"Как европейцы, мы все вместе очень обеспокоены тем, что решение президента США может привести нас к военной конфронтации с Ираном", - указал министр иностранных дел ФРГ Загмар Габриель.

Понятно, что в Европе этого хотят меньше всего. Потому как заварившие эту кашу США далеко. А Евросоюз рядом. И тут уже не до союзнических отношений. Они, конечно, пока не трещат по швам. Но все чаще действия стран ЕС, в том числе и локомотивов союза - вроде Германии и Франции, идут вразрез с США. И пример с Ираном тут особенно показателен.

"Я сказал Дональду Трампу, что это плохая идея ужесточить позицию по отношению к Ирану, особенно с учетом ситуации вокруг КНДР. Мы прервали все переговоры с Пхеньяном и в результате имеем страну, у которой вот-вот появится ядерное оружие. А договоренности с Ираном с 2015-го года позволяют держать ситуацию под контролем", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский президент крайне точно обрисовывает ситуацию. И ведь всех все устраивало, включая и ООН и США. Правда, до того момента, пока президентом был Обама. Сменивший его Трамп почти сразу назвал сделку с Ираном позорной, пообещав ее отменить. В итоге этой чехардой - "нравиться" - "не нравиться" - Вашингтон еще сильнее подрывает веру в какие-либо международные договоренности. В том же Пхеньяне из этой ситуации уже наверняка сделали вывод.

"Когда отказываются от диалога на данном этапе. И когда показывают на примере выхода из иранской ядерной программы, что договоренности ничего вообще не стоят, ну как можно рассчитывать, что Северная Корея будет заинтересована в переговорах", - подчеркнул Сергей Лавров.

В итоге складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны США. С другой - Россия и Китай, а также Евросоюз, который до этого обычно занимал сторону Вашингтона. Там этот сигнал не могли не уловить, немного сбавив обороны. Трамп, конечно, уже заявил, что он продлевать соглашение с Ираном не будет, автоматически перенаправив этот вопрос в Конгресс, где шансов оставить все в силе, безусловно, больше.

"Конгресс может ничего не предпринять, тогда все останется на своих местах. Но в таком случае президенту нужно будет думать, как исправить ситуацию. Он хочет, чтобы стратегия по Ирану была более комплексной. В нынешнем варианте существует множество недоработок, которые и намерен ликвидировать президент Трамп", - отметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Мы готовы остаться и работать, подчеркивает Тиллерсон, правда, если наши партнеры будут готовы к реформированию соглашения с Ираном. Или заключению новой сделки, где будут учтены претензии Вашингтона. Правда, где тут гарантии, что те, кто придут на смену Трампу и Тиллерсону, вновь не захотят что-либо пересмотреть? Дать их, к сожалению, никто не может.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".