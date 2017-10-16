Общественники предложили вдвое увеличить выплаты семьям с детьми-инвалидами

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Представители родительской общественности столицы обратились к депутатам Мосгордумы с просьбой о значительном увеличении социальных выплат и пособий по уходу за детьми. В ходе состоявшегося в столичном парламенте круглого стола "О развитии городских мер социальной поддержки семей с детьми" инициатива москвичей получила поддержку депутатов.

Родительская общественность Москвы попросила увеличить пособия для семей с детьми-инвалидами в 2 раза. Об этом сообщила председатель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей Москвы" Наталья Карпович.

"Наша организация провела опрос москвичей, в котором приняли участие 132 тысячи 472 семьи. 97% респондентов говорят о том, что "детские" пособия нужно увеличивать и что они являются одной из самых действенных государственных мер поддержки семей с детьми. Размер пособий не менялся с 2007 года. Всего таких пособий и выплат в городе около 30, и они должны быть увеличены как минимум в два раза. Если говорить о суммах сегодня, вот эти все пособия, как нам кажется, они должны быть увеличены как минимум в два раза. Конечно, хочется большего: пособие не 3 тыс. руб., а 6 или 9 тыс. рублей", - сказала Карпович.

Прозвучавшие предложения поддержала представитель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства Ева Стюарт. Она также сообщила, что в ассоциации провели опрос родителей на тему повышения пособия по уходу за ребенком-инвалидом. В нем приняли участие восемь тысяч человек.

"Зачастую шесть тысяч рублей являются единственным финансовым источником существования для мамы ребенка-инвалида. 83% респондентов согласились, что увеличение должно быть минимум на 50%. Необходимо сохранить пособие и выплату по уходу за инвалидом первой группы и после достижения им 23 лет. Первая группа - самая тяжелая. 23 года исполнилось, а ребенок остается ребенком. Возраст для таких детей - инвалидов детства, к сожалению, весьма условен. Еще одно пожелание касается единовременной выплаты на школьную форму для родителей детей-инвалидов, которые ходят в образовательные учреждения", - отметила Ева Стюарт.

Также в ассоциации, по ее словам, считают необходимым сохранить пособие и выплату по уходу за инвалидом первой группы до достижения им 23 лет. "Потому что первая группа - самая тяжелая. 23 года исполнилось, а он и остается ребенком. Возраст для таких детей - инвалидов детства - к сожалению, весьма условен", - уточнила Стюарт.

Он добавила, что еще одно пожелание касается единовременной выплаты на школьную форму для родителей детей-инвалидов, которые ходят в образовательные учреждения.

Всего в Москве на 2017 год проживает 39 тысяч детей-инвалидов, заключила Стюарт.

Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям Московской городской думы поддержит просьбу матерей детей-инвалидов об увеличении социальных пособий по уходу за особыми детьми, сообщил председатель профильной комиссии Мосгордумы Михаил Антонцев.

"Безусловно мы, депутаты Мосгордумы, будем поддерживать ваши предложения по увеличению пособий, причем в разы. Более того, необходимо возвращать законодательную норму по ежегодной индексации пособий. Еще один момент. В 2007 году мы впервые установили выплаты для неработающих членов семьи, воспитывающих ребенка-инвалида. Сегодня эта выплата составляет 6 тысяч рублей. Кроме этого, выплата распространена на тех родителей-инвалидов, которые воспитывают здоровых детей. Необходимо увеличивать выплаты кратно", - сказал он.

Также Антонцев сообщил, что были направлены предложения в Госдуму по совершенствованию законодательства, с тем, чтобы нормы, которые в Москве показали свою эффективность, стали федеральными. "В частности, выплаты неработающим родителям детей-инвалидов. А также предложение о том, что труд матерей, воспитывающих много детей или особых детей засчитывался как трудовая деятельность с соответствующей оплатой и с соответствующим учетом стажа", - сообщил председатель комиссии МГД по социальной политике и трудовым отношениям", - сказал Антонцев.