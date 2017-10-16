17:14, 16 октября 2017

Власти Москвы выставили на продажу усадьбу графа Шувалова

Теги:  недвижимость  Экономика  история  москва

Власти Москвы выставили на продажу историческое здание усадьбы графа Ивана Шувалова XVIII-XIX веков. Объект представляет собой двухэтажное здание на Покровке общей площадью более 1,36 тысячи квадратных метров в стиле раннего классицизма. Он выставлен на продажу с условием обязательной реставрации и ремонта.

Власти столицы выставили на продажу здание усадьбы графа Шувалова на Покровке. Об этом сообщило издание "Русская планета"

Исторический объект XVIII-XIX веков представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание площадью более 1,36 тысячи квадратных метров в стиле раннего классицизма. Усадьба выставлена на продажу с условием обязательной реставрации и ремонта. Начальная цена лота составляет 189,3 миллиона рублей.

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