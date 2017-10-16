Власти Москвы выставили на продажу усадьбу графа Шувалова

Теги: недвижимость Экономика история москва

Власти Москвы выставили на продажу историческое здание усадьбы графа Ивана Шувалова XVIII-XIX веков. Объект представляет собой двухэтажное здание на Покровке общей площадью более 1,36 тысячи квадратных метров в стиле раннего классицизма. Он выставлен на продажу с условием обязательной реставрации и ремонта.