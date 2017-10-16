В столице наградили лауреатов премии "Крылья аиста"

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В понедельник в Государственном Кремлевском дворце чествуют лауреатов премии "Крылья аиста". Она учреждена правительством Москвы. В четвёртый раз её вручают семьям, организациям и деятелям культуры, которые участвуют в усыновлении сирот.

В столице с каждым годом становится все больше людей, которые готовы стать родителями и помочь детям с нелегкой судьбой. В 2016 году новую семью обрели более 54 тысяч ребят, оставшихся без попечения родителей. Но своей очереди ждут еще 50 тысяч малышей и подростков, передает "ТВ Центр".

Повысить их шансы своим примером могут лауреаты. В номинации - усыновители, опекуны - награды получили сразу три семьи - Осиповых, Кабановых и Княгининых. За личный вклад в развитие семейного устройства детей-сирот был отмечен премией футболист, тренер, пятикратный чемпион России Сергей Семак. Они с супругой удочерили девочку с ограниченными возможностями. Она стала 8 ребенком в семье.