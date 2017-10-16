СКР вернул Максаковой часть драгоценностей и часы

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В Мосгорсуде отказали в возврате мужских ювелирных изделий и часов, арестованных по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. При этом следователь удовлетворил ходатайство о возврате вдове бывшего парламентария Марии Максаковой части арестованного имущества.

Жена Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, Мария Максакова получит обратно часть драгоценностей и часы, арестованные по делу экс-депутата Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователь удовлетворил ходатайство адвоката Андрея Гривцова. Теперь часть арестованного имущества будет возвращена Максаковой. Речь идет о женских ювелирных изделиях и часах. При этом, в возврате мужских ювелирных изделий и часов отказано.

Все имущество было изъято "из ячейки Максаковой" в банке. Также ей возвращено 40 тысяч евро.

По словам Гривцова, "мужское арестованное имущество" включает два гаража, десять часов и часть ювелирных украшений, крестик, цепочку. По данным ТАСС, следствие пока не представило оценочную стоимость арестованного имущества.