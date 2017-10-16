СКР возбудил дело в связи с гибелью актера Марьянова

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Следственный комитет по результатам проверки обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова возбудил уголовное дело. Поводом для проверки послужили сообщения СМИ о том, что медики подмосковной Лобни отказались оперативно оказать ему помощь. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

По факту смерти актера Дмитрия Марьянова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Ранее СКР провел проверку в целях изучения обстоятельств смерти актера, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи. Поводом послужили публикации СМИ о том, что медики подмосковной Лобни отказали в оказании оперативной помощи Марьянову, в результате чего до больницы его транспортировали знакомые. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как сообщили ранее в Минздраве Подмосковья, вызвавшие скорую знакомые актера отменили вызов, сообщив, что привезут его в больницу самостоятельно. По факту смерти областным Минздравом начата служебная проверка. Кроме того, станцию скорой помощи в Лобне проверит Росздравнадзор.