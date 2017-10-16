Трамп надеется на участие Клинтон в новой президентской гонке в 2020 году

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Дональд Трамп признался, что хотел бы видеть Хиллари Клинтон своей соперницей в президентской гонке в 2020 году. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь видеть Хиллари Клинтон своей соперницей в борьбе за пост главы Белого дома.

"Меня недавно спросили, будет ли Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты в 2020 году? Мой ответ был: "надеюсь!" - написал американский президент в своем Twitter.

I was recently asked if Crooked Hillary Clinton is going to run in 2020? My answer was, "I hope so!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 октября 2017 г.

Ранее Хиллари Клинтон заявляла, что не планирует больше участвовать президентских выборах.

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США осенью 2016 года. В гонке за кресло главы Белого дома он опередил кандидата от Демократов Хиллари Клинтон.