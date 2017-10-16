Глава ДНР заявил о задержании причастных к убийству "Моторолы"

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о задержании всех причастных к гибели ополченца Арсена Павлова ("Моторолы"). По словам главы ДНР, не пойман только один человек, по этому поводу сделает заявление глава МВД республики.

Задержаны причастные к гибели ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсена Павлова ("Моторолы"). Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу ДНР Александра Захарченко.

"Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек. По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики", - сказал он.

Павлов был командиром батальона ополченцев ДНР. Он погиб 16 октября в собственном доме в результате взрыва бомбы в лифте.