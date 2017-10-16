Шойгу заявил о скором завершении сирийской операции

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии близится к завершению. По его словам, есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и обсуждения дальнейшего развития ситуации в стране.

Сирийская операция близится к завершению. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

"Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", - передает его слова "Интерфакс".

Шойгу также отметил, что у России и Израиля накопилось много вопросов, и помимо военного и военно-технического сотрудничества главным вопросом является борьба с терроризмом на Ближнем Востоке.

"В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом", - сказал министр.

Глава Минобороны России выразил уверенность, что переговоры помогут сторонам "лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля".