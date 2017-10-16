Суд отказал в аресте обвиняемого в мятеже главы полиции Каталонии

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Суд не стал выносить решение о заключении под стражу главы каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо. Ранее прокуратура настаивала на задержании полицейского, который проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу.

Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо, подозреваемый в подстрекательстве к мятежу, не будет заключен под стражу. Такое решение принял суд, передает ТАСС.

Ранее на его задержании настаивала прокуратура. Вместе с тем, согласно решению суда, главе Моссос д'Эсквадра придется сдать паспорт.

По данным РИА Новости, в понедельник Траперо дал показания в Национальной судебной палате Испании.

До этого судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение оставить на свободе лейтенанта каталонских правоохранительных органов Моссос д'Эсквадра Тересу Лаплана. При этом прокурор потребовал залог в размере 40 тысяч евро.

Также 16 октября показания в суде дают главы националистических организаций Каталонская национальная ассамблея Жорди Санчес и Omnium Cultural Жорди Куишар. Их также подозревают в преступлениях, связанных с мятежом.