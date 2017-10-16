Дипломаты США и КНДР могут встретиться на текущей неделе в Москве

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Дипломаты США и Северной Кореи могут провести встречу на текущей неделе в Москве. Их контакт может состояться на Международной конференции по нераспространению. Официального подтверждения этой информации нет.

В Москве на текущей неделе может состояться встреча дипломатов из США и Северной Кореи. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн и директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи приглашены на Международную конференцию по нераспространению, и как ожидается, приедут в Москву для участия в ней. Не исключено, что на полях этого форума между ними может состояться контакт", - сказал он.

Международная конференция по нераспространению состоится в Москве с 19 по 21 октября. Официального подтверждения информации о возможной встрече представителей США и КНДР нет.