Собянин вручил награды лауреатам премии "Крылья аиста"

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В понедельник в Государственном Кремлевском дворце чествовали лауреатов премии "Крылья аиста". Она учреждена правительством Москвы. Её вручают семьям, организациям и деятелям культуры, которые участвуют в усыновлении сирот. В столице с каждым годом становится все больше людей, которые готовы стать родителями и помочь детям с нелегкой судьбой.

Просмотр мультиков в семье Спесивцевых напоминает сеанс в кинотеатре. Уж слишком много в комнате зрителей. Как говорят сами Павел и Виктория, 11 малышей и трое подростков. Раньше еще были трое, но они уже выросли. Отличить, кто из них кровный, а кто приемный невозможно. Все похожи друг на друга, как родные, передает "ТВ Центр".

"Сначала мы стали просто многодетными. Потом стали очень многодетными. Мы сами из маленьких семей", - рассказал номинант премии "Крылья аиста" Павел Спесивцев.

Как хотелось такого общения малышам, даже не имеет смысла описывать словами. Достаточно увидеть их светящиеся от счастья глаза. Радуются не только любви и играм. С азартом относятся и к домашним обязанностям.

Как и многие другие семьи, Спесивцевы в понедельник приняли участие в церемонии награждения лауреатов премии "Крылья аиста". Эта награда - выражение общественного признания тем, кто вносит вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В семье Людмилы и Максима Княгининых семеро приемных и четверо кровных детей. Многие с особенностями здоровья. Но благодаря семейному очагу уже делают большие успехи в развитии.

В этом году жюри выбрало три семьи-победителя за особый вклад в развитие семейного устройства детей. Статуэтку с ребенком, спрятанным в заботливых крыльях птицы, вручал Сергей Собянин.

"Самая большая трагедия и самая большая утрата, когда дети лишаются своего детства. И вы возвращаете им самое главное на свете - вы возвращаете им семью. И в своем большом и дружном доме дарите детям радость и счастье. Двери московских семей открыты для инвалидов, родных братьев и сестер, детишек старшего возраста, которым раньше невозможно было найти свой дом", - отметил Собянин.

Премия "Крылья аиста" вручается в восьми номинациях. Среди лауреатов и известные люди. Те, кто тоже подарил детям семью.

"Мы рады, что у нас есть новая страница в жизни. Та жизнь, с которой мы не сталкивались. Мы видели со стороны. А сейчас можем убедиться, насколько отличается жизнь людей, у которых, может быть, небольшие особенности, но большие ограничения в жизни, к сожалению", - рассказал футболист, тренер, пятикратный чемпион России Сергей Семак.

Статистика дело скучное. Но сегодня тот случай, когда о ней стоит говорить. Пять лет назад, когда только учреждали премию "Крылья аиста", в Москве без семьи были больше 4 тысяч детей. Сейчас детские дома наполовину опустели.

Екатерина Гоголева, Дина Самохина, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".