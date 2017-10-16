Сирийские ПВО подбили самолет ВВС Израиля

Теги: В мире сирия израиль нетаньяху

Один из самолетов ВВС Израиля, нарушивших воздушное пространство Сирии, оказался подбит ПВО Арабской Республики. В командовании сирийской армии сообщили, что Израиль,также, атаковал позиции САР несколькими ракетами. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, это была реакция на запуск по своим самолетам ракеты из Сирии.

Самолеты израильских ВВС нарушили воздушное пространство Сирии, заявили представители командования сирийской армии. В результате ПВО Арабской Республики открыло огонь по воздушным целям.

В командовании подчеркнули, что самолеты израильских ВВС нарушили воздушное пространство на границе с Ливаном в районе Баальбек. В результате атаки один из самолетов получил прямые попадания, после чего, группа улетела, передает РИА Новости.

Также в коммюнике утверждается, что в 11:38 Израиль атаковал позиции сирийской армии несколькими ракетами. Они были запущены с территории Голанских высот. В результате был нанесен материальный ущерб позиции армии Сирии в пригороде Дамаска.

Ситуацию прокомментировал и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, ВВС Израиля быстро и точно отреагировали на запуск по своим самолетам ракеты из Сирии, информирует ТАСС.

"Сегодня пытались нанести удар по нашим самолетам, это неприемлемо для нас, ВВС отреагировали быстро и точно, уничтожив что следовало, - сказал он. Также премьер пообещал "продолжить делать все необходимое для обеспечения безопасности Израиля".

Читайте также:

Авиация Израиля нанесла удар по позициям сирийских войск в Хаме