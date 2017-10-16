МИД опроверг информацию о финансировании Россией талибов

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В Министерстве иностранных дел России опровергли публикации западных СМИ о финансировании талибов. В ведомстве эти материалы назвали фальшивками, направленными на отвлечение внимания мирового сообщества от провала силовой политики НАТО в Афганистане.

Публикация газеты The Times о финансировании Россией движения Талибан является фальшивкой. Об этом заявили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

"Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимание международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и ее региональных партнеров", - говорится в сообщении.

В МИД посоветовали журналистам издания обратить внимание на продолжающиеся полеты вертолетов без опознавательных знаков на контролируемые боевиками территории в разных провинциях Афганистана. По данным ведомства, афганцы утверждают, что за этими полетами стоят британские спецслужбы. Также журналистам указали на рост числа погибших в Афганистане в текущем году, связанный, в том числе, с нежеланием коалиции учитывать опыт прошлых конфликтов.

"Вновь подчеркиваем, что Россия не оказывает какой-либо поддержки Движению талибов и последовательно проводит политику помощи Правительству Исламской Республики Афганистан и оказания ему всестороннего содействия в становлении в качестве мирного, независимого, стабильного и экономически развитого государства, свободного от терроризма и наркотиков", - заявили в МИД.

Ведомство также уведомило, что статья The Times будет размещена на сайте МИД России в разделе "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России".