Эксперты сообщили об угрозе для пользователей Wi-Fi во всем мире

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Специалисты выявили уязвимость в протоколе WPA2, который используется для защиты сетей Wi-Fi. Она позволяет отслеживать трафик между пользователем и беспроводной точкой доступа. Протокол WPA2 используется во всех современных сетях Wi-Fi, поэтому под угрозой находятся пользователи по всему миру.

В протоколе WPA2, используемом для защиты сетей Wi-Fi, выявлена уязвимость, позволяющая отслеживать трафик между пользователем и точкой доступа. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на отдел устранения киберинцидентов департамента государственной информационной системы Эстонии.

Протокол WPA2 используется для защиты всех современных сетей Wi-Fi, поэтому все современные защищенные сети могут подвергнуться атаке и под угрозой находятся пользователи по всему миру. Эксперты рекомендуют обновить программное обеспечение как только производители сделают это. Специалисты призвали проверить доступные обновления для устройств и при необходимости обновить встроенное ПО роутера, после чего в качестве дополнительной меры можно сменить пароль.

Как сообщили эксперты, в опасности находятся компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства на операционных системах Linux, Android и MacOS. Специалисты напомнили о базовых правилах безопасности: использовать https-соединение вместо http, не посылать важную информацию через нешифрованное соединение, использовать VPN-сервисы, не пользоваться публичными сетями без крайней необходимости, не посещать подозрительные сайты и не устанавливать ПО неизвестных производителей.