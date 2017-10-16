Трамп устал от расследования его "связей" с Россией

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Дональд Трамп в очередной раз заявил об отсутствии сговора с Россией в ходе президентской кампании. По его словам, он бы хотел, чтобы расследование этих "связей" уже закончилось. При этом президент США заявил, что не намерен увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера.

Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы окончания расследования его связи с Россией. Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал журналистам, выступая в Розовом саду Белого дома.

"Я бы хотел, чтобы оно закончилось. Не было абсолютно никакого сговора", - сказал Трамп.

По его словам, эта история "была оправданием для демократов, которые проиграли выборы".

При этом он заявил, что не намерен увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках влияния России на ход прошлогодних американских выборов, передает ТАСС.

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