На северо-западе Москвы водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП

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В Москве в Строгине автомобильToyota сбил пешехода и уехал с места происшествия. Пострадавший получил ушибы. Полиция ведет розыск водителя.

На северо-западе Москвы в Строгине водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на улице Исаковского. После этого он скрылся с места происшествия. Сейчас принимаются меры к розыску автомобиля Toyota.

Пешеход в результате происшествия получил ушибы.