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Актера Дмитрия Марьянова похоронят в среду на Химкинском кладбище. Как сообщила агент артиста, панихида по артисту пройдет 18 октября в Доме кино с 11:00 до 13:00.

Актера Дмитрия Марьянова похоронят 18 октября на Химкинском кладбище. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на агента артиста.

"Панихида по Дмитрию Марьянову пройдет 18 октября в Доме кино с 11:00 до 13:00, похоронен он будет на Химкинском кладбище", - сказала она.

Накануне Дмитрий Марьянов отдыхал у себя на даче в подмосковной Лобне. Как рассказали находившиеся с ним друзья, актер жаловался на боли в ноге и спине, а через несколько часов упал и потерял сознание. Марьянову вызвали скорую помощь, однако медики заявили, что не смогут оказать помощь оперативно. Друзья повезли его в больницу самостоятельно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По факту смерти актера Минздравом Московской области начата служебная проверка. Кроме того, станцию скорой помощи в Лобне проверит Росздравнадзор.