Представитель КНДР в ООН: ядерная война может начаться в любой момент
Ситуация на Корейском полуострове находится на такой стадии, что ядерная война может начаться в любой момент. Об этом заявил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен. Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет, по словам дипломата, является оправданной мерой по самозащите.
Заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен, выступая на заседании комитета Генассамблеи ООН по разоружению, высказался в поддержку принятой в июле Конвенции о полном запрете ядерного оружия, передает РИА Новости.
"Однако пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению", - сказал он. Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет, по словам дипломата, "является оправданной мерой по самозащите".
"Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент", - добавил он.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер против Северной Кореи. Это произошло в соответствии с резолюцией СБ ООН 2321. В частности, глава государства поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с КНДР.
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