Путин запретил поставки в КНДР предметов роскоши

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Россия ввела санкции в отношении КНДР. Указ подписал Владимир Путин. Перечень продукции, предметов, материалов, оборудования и технологий, поставка которых в КНДР из России запрещается, занимает несколько десятков страниц.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ещё в ноябре прошлого года в связи с проведением в КНДР ядерных испытаний Совет безопасности ООН утвердил режим ограничений в отношении этой страны, а в сентябре нынешнего года принял решение об их ужесточении. Перечень санкций в указе обширен, но их основной смысл в том, чтобы до минимума свести сотрудничество в научно-технической сфере, промышленности, торговле - там, где Пхеньян сможет его использовать для развития своей ракетно-ядерной программы.

Есть в указе и запрет на поставку в Северную Корею предметов роскоши. В начале сентября КНДР провела уже шестое испытание ядерного оружия. Россия отстаивает принцип его нераспространения и поэтому поддерживает режим санкций.