Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии

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Операция в Сирии идет к завершению. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с израильским коллегой Авигдором Либерманом. По словам главы российского Минобороны, в связи с этим есть несколько вопросов, которые требуют срочного решения.

Операция против террористов в Сирии близится к завершению. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с израильским коллегой в Тель-Авиве, передает "ТВ Центр".

Также, по словам Шойгу, необходимо обсудить перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии и вопросы борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Министр подчеркнул, что для этого требуется сплоченность международного сообщества. И переговоры помогут укреплению связей между вооруженными силами России и Израиля, сотрудничество которых вышло на новый уровень два года назад с началом российской операции в Сирии.