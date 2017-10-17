Полиция не считает терактом нападение неизвестного с ножом в Лондоне

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Один человек погиб, еще двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом возле станции метро Parsons Green в Лондоне. Полиция не считает случившееся терактом.

Один человек погиб, двое ранены после нападения неизвестного с ножом в лондонском метро. Инцидент произошел у станции Parsons Green, передает "ТВ Центр".

Пострадавших доставили в больницу. Среди них был мужчина 20 лет, позже он скончался. Полиция пока не рассматривает случившееся как теракт. Сейчас Parsons Green закрыта для пассажиров, территория вокруг нее оцеплена, ведутся следственные мероприятия.

15 сентября на этой же станции в результате взрыва в переполненном вагоне поезда пострадали 30 человек. Тогда произошедшее назвали терактом. Ответственность за него взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

