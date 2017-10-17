Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 36 человек

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Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии увеличилось до 36 человек. В стране объявлен трехдневный траур.

Жертвами крупных лесных пожаров в Португалии стали 36 человек. Еще семь числятся пропавшими без вести, более 50 пострадали, передает "ТВ Центр".

Огнём сейчас охвачены центральная и северная части страны. Там объявлен "красный", максимальный, уровень опасности. Жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы, перекрыты основные автомобильные трассы. На данный момент активными остаются около полусотни очагов.

В тушении участвуют более пяти тысяч волонтёров и спасателей, задействована спецтехника. По предварительным данным, причиной пожаров могли стать поджоги.