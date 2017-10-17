Минздрав поддержал запрет на курение возле подъездов

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Минздрав одобрил запрет на курение возле подъездов многоквартирных домов на расстоянии менее, чем 10 метров. По мнению законодателей, россияне "не могут открывать окна и вынуждены вдыхать табачный дым у себя дома", поскольку внизу кто-то постоянно курит.

Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о запрете курения возле подъездов жилых домов, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

Сейчас проект отзыва министерства находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре.

Летом Совет Федерации внес в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на курение на расстоянии менее 10 метров от подъездов. Сенаторы объяснили, что жители многоквартирных домов "вынуждены постоянно дышать табачным дымом, который идет снизу, и не могут из-за этого открыть окна".

Однако по данным источника газеты в финансово-экономическом блоке, из документа неясно, по каким критериям будет определено расстояние от входов в подъезды, на котором предполагается установить запрет на курение. Кроме того, контроль за соблюдением этих правил в разы повысит нагрузку на полицейских.

С 2013 года в России действует антитабачный закон, предусматривающий запрет курения на территории школ, ВУЗов, кафе, гостиниц, стадионов, в самолете и поезде. Также запрещено рекламировать табак.

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