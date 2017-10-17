22-летний депутат Госдумы предложил создать в Москве Дом видеоблогера

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Самый молодой депутат Госдумы предложил создать в Москве Центральный дом видеоблогера. По мнению 22-летнего Василия Власова, эта сфера развивается очень быстро, и у молодых людей должна быть собственная площадка, где они смогут воплощать свои идеи.

В Москве может появиться Центральный дом видеоблогера. С такой инициативой к столичной мэрии обратился самый молодой депутат Госдумы 22-летний Василий Власов из ЛДПР, сообщает ТАСС.

Необходимость появления в столице Дома видеоблогера политик объяснил тем, что информационные технологии "пронизывают жизнь каждого человека как на бытовом уровне, так и в области взаимодействия с государством".

"Сфера видеоблогинга является быстроразвивающейся. Молодым людям нужно лишь предоставить все необходимые инструменты для их активной деятельности. Одним из таких важнейших инструментов является площадка, на которой они могли бы воплощать все свои идеи", - считает Власов.

На прошлой неделе молодой либерал-демократ предложил Госдуме давать отгулы работникам, на состояние здоровья которых влияют магнитные бури и погода в целом. Законопроект может быть внесен на рассмотрение уже в ноябре, рассказал Власов агентству "Москва".