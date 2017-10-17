Автомобиль сбил насмерть двух рабочих на Садовом кольце

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Водитель автомобиля Lada сбил троих дорожных рабочих на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Двое из них скончались на месте происшествия, третий был госпитализирован.