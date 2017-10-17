Автомобиль сбил насмерть двух рабочих на Садовом кольце
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Водитель автомобиля Lada сбил троих дорожных рабочих на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Двое из них скончались на месте происшествия, третий был госпитализирован.
На Садовом кольце в Москве погибли двое дорожных рабочих, которые проводили работы на проезжей части. Мужчин сбил водитель автомобиля Lada.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла ночью около 02:00 на выезде из Новоарбатского тоннеля. Водитель автомобиля совершил наезд на троих рабочих. Двое из них скончались на месте происшествия, третий был госпитализирован.
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