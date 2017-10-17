Первый в России памятник "Героям Донбасса" открыли в Ростове-на-Дону
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В Ростове-на-Дону появился первый в России памятник добровольцам, воевавшим в Донбассе. Он представляет собой семиметровую стелу, увенчанную крестом с перекрещенными мечами и надписью "Доброволец". Изготовление и установка памятника были осуществлены за небюджетные деньги.
Первый в России памятник "Героям Донбасса" открыли в Ростове-на-Дону, сообщает Газета.ru.
Памятник установили в парке имени Островского. Он представляет собой семиметровую гранитную стелу, которая заканчивается крестом с перекрещенными мечами и надписью "Доброволец".
На церемонии открытия присутствовали помощник президента России Владислав Сурков и глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
"Хочу сказать спасибо ростовчанам и всем жителям России за то, что помогали в самые тяжелые для нас времена. Тысячи людей откликнулись на нашу общую беду", - сказал Захарченко, отметив, прошел ровно год со дня смерти Арсена Павлова (Моторола).
Изготовление и установка памятника была осуществлены за счет внебюджетных средств, на него потратили чуть менее одного миллиона рублей.
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