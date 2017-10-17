Центр Киева оцепили из-за митинга Саакашвили

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Центральные улицы Киева, в том числе правительственный квартал, взяты под усиленную охрану за несколько часов до запланированной акции протеста движения Михаила Саакашвили и еще десяти партий и объединений. Власти перекрытия объясняют визитом на Украину президента Мальты Марии Луизы Колейро Прека.

Украинские власти распорядились перекрыть центральные улицы Киева, передает "ТВ Центр". В администрации Порошенко эти меры объяснили необходимостью обеспечить безопасность во время визита президента Мальты. При этом во вторник в центре города должен состояться митинг, организованный сторонниками Михаила Саакашвили.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области вновь оказался в центре сразу нескольких скандалов. Несколько часов назад в Киеве задержали охранника его соратника по партии. Мужчина пытался приобрести два автомата и три гранатомёта.

Ранее в Харькове в ходе несанкционированного митинга Саакашвили чуть не подрался с ветеранами АТО. Бойцы обступили автомобиль политика, обвинив его в том, что никто из представителей власти не несёт ответственности за ситуацию в стране. Саакашвили удалось сбежать из города.