Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Хан-Арнаби

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Российские военные во вторник доставили партию гуманитарной помощи в город Хан-Арнаби провинции Эль-Кунейтра. Населенный пункт был освобожден всего несколько недель назад.

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон доставили более двух тонн гуманитарных грузов в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. Как сообщает "ТВ Центр", это продукты и медикаменты, а также несколько цистерн питьевой воды. Кроме того, в посёлке Хан-Арнаби развернули мобильный медицинский пункт. За помощью туда уже обратились более ста человек. Ни больниц, ни аптек в этом населённом пункте нет - его освободили от боевиков только несколько недель назад.