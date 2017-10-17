В России набирает популярность новый вид телефонного мошенничества
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Среди злоумышленников в России набирает популярность новый способ телефонного мошенничества. Преступники называют себя представителями провайдеров и сотовых компаний, после чего просят набрать последовательность цифр. За счет этого они получают доступ к мобильному банку и SIM-карте.
В России появилась новая схема мошенничества, пишет газета "Известия". По экспертным оценкам, ущерб от нее составляет 10-15 миллионов рублей.
Как рассказал изданию источник в Сбербанке, злоумышленники звонят гражданам, представляются провайдерами мобильной связи или инженерами компаний сотовой связи и просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов. После этого мошенники получают доступ к SIM-карте и мобильному банку. Это позволяет им звонить за счет пользователей и уводить деньги с их банковских счетов.
Специалисты по кибербезопасности уверены, что схема будет "работать" около года и в группе риска находятся в первую очередь пенсионеры. По словам замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева, раньше мошенники, звоня гражданам, представлялись бухгалтерами, банковскими или операционными работниками, сотрудниками налоговой, теперь стали представляться техническими специалистами.
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