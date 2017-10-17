Крашенинникова: такого дикого варварства США мир давно не видел

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Дональд Трамп на посту президента поднял уровень агрессии США в мире на несколько ступеней. При этом глава Белого дома "топчет" не только усилия администрации Барака Обамы, но и предыдущих президентов. Такое мнение высказала Вероника Крашенинникова.

О поводах, мотивах и целях выхода США из ядерной сделки с Ираном в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Трамп топчет не только то, что сделала администрация Обама, но и то, что сделали предыдущие администрации. Он, начиная с первого дня президента, последовательно рвет крупнейшие международные договоры, которые десятилетиями обсуждали и подписывали предыдущие американские президенты. Такого уровня агрессии, такого дикого варварства от американской администрации мы давно не видели. Трамп поднял на несколько ступеней агрессию США в мире", - заявила Крашенинникова.

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