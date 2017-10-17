Пропажу $1,5 млн из банковской ячейки в Москве обнаружили спустя год

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В Москве неизвестный похитил более 87 миллионов рублей из банковской ячейки. Деньги могли пропасть в течение года, поскольку их владелец проверял деньги год назад. Возбуждено уголовное дело.

На юго-западе столицы из банковской ячейки пропали 1 миллион 535 тысяч долларов, сообщает агентство "Москва".

В полицию обратился мужчина и заявил об отсутствии денежных средств в банковской ячейке на улице Кедрова – у него пропали около 87,7 миллиона рублей.

Сотрудники МВД выяснили, что деньги пропали в период с 9 октября 2016 года по 11 сентября 2017 года. По словам заявителя, в последний раз он проверял содержимое ячейки в прошлом декабре.

Возбуждено уголовное дело о краже. По словам источника агентства в правоохранительных органах, инцидент произошел в банке "Славия".

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